قانون السايس.. الأوراق المطلوبة للحصول على مكان انتظار سيارات

كتب- محمد نصار:

كشف المركز التكنولوجي للمنطقة الشمالية "مجمع الأحياء" بمحافظة القاهرة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على مكان انتظار سيارات.

يأتي ذلك وفقا لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع والمعروف إعلاميا باسم "قانون السايس".

وأوضح المركز التكنولوجي أن التقديم يكون في محافظة القاهرة، وأنه بالنسبة للمحلات، يتم تقديم (سجل تجاري - بطاقة ضريبية - بطاقة رقم قومي - رخصة السيارة سارية).

وبالنسبة للعقارات يتم تقديم مستندات (اتحاد شاغلين - بطاقة رقم قومي - رخصة السيارة سارية - عقد تمليك أو إيجار موثق للوحدة - بالنسبة لذوي الهمم ما يفيد).

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