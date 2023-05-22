أول تعليق من منظمة العمل العربية على إنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بمصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة المصرية وجهود الدولة في تحقيق الاستقرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات - عمال - أصحاب أعمال).

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي اليوم الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي.

كما أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمشروع قانون العمل الجديد المطروح للنقاش في مصر، لافتا إلى أن المشروعات القومية، التي نفذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المطيري، أن هذه المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي وفرت الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

وانطلقت اليوم الاثنين، الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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