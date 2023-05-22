طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء حارة وأمطار بهذه المناطق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العمة للأرصاد الجوية، أنه تسود اليوم أجواء حارة وفرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.



وأشارت في بيان لها، الاثنين، إلى أنه طقس اليوم الاثنين حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وسيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرا إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ٣٢ درجة مئوية بينما على جنوب الصعيد ٤٢ درجة مئوية.