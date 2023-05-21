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السيسي وسلطان عُمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين

11:10 م الأحد 21 مايو 2023
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    السيسي وسلطان عُمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين
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    السيسي وسلطان عُمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين
  • عرض 3 صورة
    الرئيس السيسي والسلطان هيثم بن طارق
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كتب- محمد سامي:

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، مساء اليوم الأحد، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

سوق مصراوى

الرئيس السيسي سلطان عُمان هيثم بن طارق مصر وعُمان عبد الفتاح السيسي

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