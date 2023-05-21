الطقس في 6 أيام.. رياح ورمال وأتربة والحرارة 42 درجة على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي، في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اعتبارًا من الاثنين 22 مايو 2023 حتى يوم السبت المقبل.

وقالت "منار" لمصراوي: متوقع من غد الاثنين حتى يومي الجمعة والسبت المقبلين، أن تتراوح درجات الحرارة بين 32 لـ 33 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و42 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح المثير لبعض الرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال محافظة البحر الأحمر وسيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة لا تتجاوز 20% وغير مؤثرة على نشاط الأعمال اليومية على بعض المناطق من السواحل الشمالية لبلاد ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت "منار": بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا خلال فترة النهار، لتكون أعلى من 30 درجة، ولكن الأجواء حارة نهارا، وعلى مدار الأسبوع الجاري خلال فترة الليل تكون معتدلة وليس فيها انخفاض.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار على مدار هذا الأسبوع، تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، لكنها تختلف في السقوط من يوم لآخر، على أن تسقط الأمطار غدا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسقط يوم الثلاثاء على جبال سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى وجود أتربة ورمال مثارة غدا، وتكون معدومة يوم الثلاثاء، على أن تعود هذه الرمال والأتربة المثارة يوم الجمعة والسبت المقبلين.

ونصحت "منار" المواطنين، خصوصا عند الخروج من المنازل، على ضرورة ارتداء الكمامات خلال فترة الصباح، بسبب الأتربة والرمال المثارة على أغلب المحافظات، خصوصا في الأماكن المكشوفة، وبقدر الإمكان تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



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