ضحية تفكك أسري.. معانا لإنقاذ إنسان تكشف تفاصيل جديدة عن "فتاة فيصل"



(مصراوي):

أكد المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أن المؤسسة عرفت بوفاة الفتاة لقاء "فتاة فيصل المشردة" بعد تغيبها لفترة طويلة عن مكان وجودها بمنطقة بولاق، إلا أنها كانت أكدت أنها تتردد على أسرتها بالشرقية، موضحًا أنه وبالتواصل مع أسرتها عرفنا أنها توفيت الأربعاء الماضي ودفنت في مقابر عائلتها يوم الجمعة الماضية.

وأشار "وحيد"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفتاة لقاء ضحية تفكك أسري لم تجد الأسرة التي تحتويها من عمر الـ13 عامًا وهي في الشارع بين دور الأيتام والشارع، موضحًا أن الشارع صعب على أي شخص وبالأخص على بنت جميلة مثل لقاء.

وأوضح أن لقاء كانت موجودة في الشارع وتم إنقاذها واكتشفنا أنها تعاني من مشكلات صحية وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتم نقلها لمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لكنها هربت من المستشفى بعد فترة وجيزة، كما أنها بدأت تترد على المؤسسة، وقدمنا لها المساعدات بدون وجودها بالمبنى.