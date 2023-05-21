أول تعليق من "القومي للتغذية" على خطورة وضع الشطة على النودلز

كتب- محمد سامي:

علقت الدكتورة جيهان فؤاد عميد معهد القومي للتغذية، على النودلز "الشعيرية سريعة التحضير" الحار ومدى خطورته على الصحة العامة للإنسان، لافتة إلى أن اللسان له 4 مذاقات يميّزها أثناء تناول الأغذية وهي: "السكر والملح والشاور والأومامي" التي تستخدمة الشركات في صناعة الإندومي.

وأضافت "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن وجبة النودلز تحتوي على 400 وحدة حرارية وهذا رقم كبير، بالإضافة إلى 15 جراما من الدهون وهذا الرقم كبير أيضا فصلا عن 1.5 جرام ملح بالرغم من أن منظمة الصحة تسمح للمواطن بتناول 3.5 جرام طوال اليوم.

وتابعت: "كمية الملح والبوتاسيوم مرتفعة جدا في منتج النودلز"، قائلة: "هناك بعض المكونات داخل النودلز تسبب في إقبال الأطفال والشباب على تناوله".

وعن سؤالها عن زيادة الشطة في النودلز ومدى إمكانية تسببها في الوفاة، أكدت "فؤاد"، أنها بتختلف من شخص لأخر على حسب طبيعة المعدة والجسم، لافتة إلى أن وضع كمية قليلة من الشطة ليس لها خطر على الصحة العامة، كما أن تناولها بكميات كبيرة تتسبب في قرحة بالمعدة، بالإضافة إلى كثرة وانتشار الأمراض في الجهاز المغطي للجهاز الهضمي للجسم.