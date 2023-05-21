"منع المحجبات".. غرفة المطاعم تحذر المنشآت السياحية من التمييز بين الرواد

كتب- يوسف عفيفي:

حذرت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة للإشراف السياحي من ظاهرة منع دخول روادها تحت أي مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم.

وقال عادل المصري، في بيان اليوم الأحد، إن الغرفة تندد بأية ممارسات تخالف القوانين واللوائح والعادات والتقاليد المتعارف عليها سواء من جانب المنشآت والمطاعم السياحية أو الرواد وضرورة إحترام الجميع للقواعد المنظمة والحاكمة لعمل هذه المنشآت.

وأضاف أنه في إطار حرص الغرفة على مصالح الأعضاء وإيماءً إلى التعاون المثمر والبناء بين الغرفة ووزارة السياحة والأثار، فقد تلقت الغرفة كتابا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، يؤكد فيه اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت التي تمارس فيه سياسة منع دخول أي من الرواد لأي سبب يقوم على التمييز بينهم.

وأشار المصري، إلى وجود متابعة مستمرة من جانب الغرفة ووزارة السياحة والآثار، على المنشآت والمطاعم السياحية من أجل ضبط سير العمل داخل المنشآت السياحية وتنظيم العلاقة بين المنشآت وروادها مع بيان التزامات المنشأة وكذا الرواد وذلك وفقاً لمواد القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح أن الفرفة، عممت منشورا على أعضائها بهذه التعليمات والتحذيرات وذلك في ضوء ما أثير مؤخراً من تداول بعض المقاطع المصورة والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض من المنشآت بمنع دخول المحجبات.

وأكد عادل المصري، على أن هذه الممارسات التي قد تمارسها بعض المنشآت السياحية تعد مخالفة لنص المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) والتي تنص على الآتي:ـ

السماح للمواطنين والأجانب بالدخول والإقامة في المنشآة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة والمعتمدة من الوزارة المختصة دون التمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللوان، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.

اقرأ أيضا:

الحكومة: جهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم حج "المجاملة"

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد