ضياء رشوان: الدولة لم تتسبب في إغلاق الصحف الحزبية باستثناء جريدة الشعب



كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الصحف الحزبية في مصر نوعين، نوع أغلقته الدولة وهي جريدة صوت الشعب وانتهى الأمر منذ عشرة سنوات على تحمل الحكومة رواتبهم ومعاشلتهم كاملة، والصحف الحزبية 13 صحيفة أغلقت على يد أصحابها.

وأضاف المنسق العام بتعقيبه داخل لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني: "كان جزء من أسباب إغلاق هذه الصحف هو جدل في لجنة الأحزاب حول من يقود هذا الحزب أو ذاك"، لافتًا إلى أن نقابة الصحفيين منذ 2013 منحت كل الصحفيين من الصحف الحزبية إعانة بطالة وما زالت تصرف حتى الآن.

وأشار إلى أنها مثلت عبء على ميزانية النقابة ولكن الحكومة التزمت بها.

وتابع: "لم يكونوا فقط صحف حزبية واتسع الأمر لأن هناك كثير من الصحف الخاصة أغلقت، وقدمنا قائمة كاملة تجاوز عددها 500 أو 600 استحقوا الحصول على معاش إعانة"، مشددًا على أن الوضع لن يحل فى دقيقة ولكن التكاتف بين مقترحات اللجان وموضوعاتها يفضي في النهاية إلى مخرجات تفيد الجميع.