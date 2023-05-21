الأرصاد: أتربة ورمال في هذه المناطق تقلل مدى الرؤية
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(مصراوي):
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.
وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوجد انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق بسبب الأتربة والرمال المثارة وصلت الرؤية فيها كالتالي:
في محافظة مطروح 4 كم، وفي سيوة 4 كم، وفي محافظة الإسكندرية 6 كم، وبرج العرب 3 كم، وطور سيناء 7 كم.
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