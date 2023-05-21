على مساحة 2000 متر.. محافظ الجيزة يفتتح سوق السمك الحضاري بالمنيب

كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن سوق السمك الحضاري بالمنيب، أحد أهم المشاريع التنموية التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية إلى جانب توفير فرص عمل.

جاءت تصريحات المحافظ خلال افتتاح سوق السمك الحضاري اليوم ويرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لمصر وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة وستيفاني سورنسن نائب رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة وفيرا موراديني مديرة البرنامج بوفد الاتحاد الأوروبي لمصر وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لما تسببه من مظهر غير حضاري والتواجد غير المنظم للبائعين وما ينتج عنها من إحداث إعاقات واختناقات مرورية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السوق مقام على مساحة 2000 م2 ويحتوي على عدد 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحي وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها، ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى أنه ملحق به مبنى خدمي مقام على مساحة ١٣٧م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق وجميعها معايير تجعل منه نقلة حضارية لمنظومة الأسواق بالمحافظة حيث أنه أنشأ على أعلى مستوى خدمي.

وأكد المحافظ، أن المشروع مقام من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وصندوق التنمية الحضرية وذلك ضمن بروتوكول عمل شمل تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والرصف ورفع كفاءة لمدارس ومراكز شباب وبنية تحتية بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب.

وثمن اللواء أحمد راشد دور الجهات المشاركة في تحقيق الرؤية التنموية للدولة 2030 والتي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية مؤكداً على التعاون المثمر بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات لتحسين حياة المواطنين.

حضر الإفتتاح أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، والمهندسة زيزي كامل رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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