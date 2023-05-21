"المعاهد القومية" تعلن قواعد قبول رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023/2024

كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أعلنت الجمعية العامة للمعاهد القومية، قسم التعليم ورياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد قبول رياض الأطفال بمدارس المعاهد القومية للعام الدراسي المقبل 2023/2024.

قواعد قبول رياض الأطفال بمدارس المعاهد القومية:

- يراعى اجراء تنسيق القبول برياض الأطفال بالمستوى الأول طبقا للقرارات الوزارية.

- الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين) اربع سنوات.

- يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين إلى السن الاقل مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة قانونا وفقا للائحة الخاصه بكل روضه.

- لا يجوز قبول الأطفال في سن الالزام" ست سنوات " بفصول رياض الأطفال.

- عدم الاخلال بشرط الكثافة المقررة.

- يتم الدمج وفق القرار الوزارى 252 لسنة 2017 بشأن دمج ذوى الاعاقة البسيطة بمدارس التعليم.



أولا شروط التقديم بمدارس المعاهد القومية:

- يتم فتح باب قبول الطلبات اعتبارا من 6/1/ 2023 الى 2023/6/30 .

- يتم تسجيل طلبات التقديم الكترونيا على الموقع الخاص بالمدرسه أو الحضور للمدرسة في حالة عدم توافر موقع خاص على الانترنت لتقديم طلبات الالتحاق، مع الأخذ في الاعتبار بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.

- ويتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية.

- تشكل اللجنه من معلمة رياض الأطفال - الاخصائى الاجتماعي شؤن طلبه معلمة لغه انجليزية - اخصائى نفسى حال وجوده لمقابلة الطفل وولى الأمر ويكون المدير العام رئيسا عام للجنه ويكلف ايا من المعلمين برئاسة لجنة القبول.

- عند اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم استلام الملف بالاوراق المطلوبة من ولي الأمر.

ثانيا الأوراق المطلوبةللتقديم بمدارس المعاهد القومية:

-شهادة ميلاد الكترونية للطفل.

- عدد 6 صور شخصية حديثة لطفل المتقدم للتنسيق.

-صورة من بطاقه الرقم القومى + الأصل للاطلاع عليه لتأكد من سريان البطاقة لكل من الوالدين.

- اثبات سكن فاتورة تليفون أو ايصال غاز أو ايصال كهرباء).

- اذا كان ولى الأمر شخصا أخر غير الوالد فيجب احضار الولاية التعليمية.

- تقوم اللجنه بمباشرة عملها (مقابلة الطفل وولي الأمر من الساعه التاسعه وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا ويجوز مدها وفقا لظروف كل مدرسة.

- بعد انتهاء موعد تقديم الطلبات تحرر اللجنه كشوفا باسماء المتقدمين مرتبه تنازليا وفقا للسن.

- يتم عمل كشوف التنسيق وفقا للائحة كل مدرسة معتمدة من المدرسة.

- يتم اعتماد التنسيق من الإدارة التعليمية والتعليم الخاص - توجيه رياض الاطفال بالإدراة) بعد الإعتماد تعلن نتيجة التنسيق الاول.

- محظور قطعيا جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب أو تحت أي مسمى.

جدير بالذر، أعلنت مدارس المعاهد القومية للغات، عن فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بدءًا من يوم 1يونيو القادم ويستمر التقديم لمدة شهر حتى يوم 30 يونيو 2023.