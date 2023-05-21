الحوار الوطني.. عضو الأمناء تطالب بإعلام للجميع ومعارضة على الفضائيات مثل الآخرين

كتب- إسلام لطفي:

قالت فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جميع الحاضرين في جلسات الحوار الوطني وطنيون ويتساوون في الوطنية؛ وإلا ما كانوا تجمعوا في هذه الجلسات.

وأضافت فاطمة، خلال كلمتها في الحوار الوطني، اليوم الأحد: نأمل في تقابل طموحات الأحزاب ككل سواء المعارضة أو المؤيدة.. وأرى أن المعارضة تتحدث وكأنها تملك صك الوطنية والآخر عكسها؛ ولكن جميعنا لديه عقيدة سياسية وعلى الجميع دعمه.

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: التعددية تعني أن يكون المعارض والمؤيد بجانب بعضهم البعض، وليس أن ينفرد مسمى معين على الساحة السياسية.. وكلنا أصحاب قضية وطنية واحدة ونريد أن تكون هناك تشاركية وننتقل إلى مسرح سياسي جديد يجمعنا في الجمهورية الجديدة.

واستطردت فاطمة: أطمع في لجنة الأحزاب التي ستُشكل أن يكون قانونها يختلف عن الذي كان في عهود سابقة، ويكون بها أشخاص ذوو حيثية قادرون على تحديد مَن يجوز أن يكون على المسرح السياسي ومَن لا يجوز أن يكون على هذا المسرح.

واستكملت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نرى أنه بالضرورة أن تكون هناك صحف وإعلام يعبر فيه الجميع، وأطالب المعارضة بأن تكون على القنوات الفضائية مثل الآخرين.