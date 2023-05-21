اليوم.. هلال القمر لشهر ذو القعدة يزين سماء الوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء الوطن العربي، تشهد هلال القمر الصغير لشهر ذو القعدة بعد غروب الشمس اليوم الأحد 21 مايو 2023 والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الشمال الغربي.

وأضافت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية وأصبح مرتفعاً في السماء أسفل كوكب الزهرة (بالنسبة للراصد)، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وتابعت الجمعية: يوماً بعد يوم، سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.

جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.