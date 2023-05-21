للعمالة غير المنتظمة.. توضيح جديد بشأن منحة الـ 1000 جنيه والفئات المستحقة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، بمجموعة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، خصوصا منحة الـ 1000 جنيه التي وجه بصرفها للعمالة غير المنتظمة.

وأكد خضر في تصريحات لمصراوي، أن هذه القرارات ليست خاصة بالعمالة غير المنتظمة فقط، بل تشمل كل العمال، ومنها على سبيل المثال؛ الاستمرار في دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأشار إلى أن شروط وآلية التسجيل للحصول على الـ 1000 جنيه، ستعلن من الجهات المعنية بعد الانتهاء من تدشين الصندوق الذي وجه به الرئيس لصالح العمالة غير المنتظمة، على أن يكون هناك لوائح وآليات تقنن طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة ومنها: "إثبات عدم وجود تأمين على العامل أو لا يحصل على معاش" وغيرها من الاشتراطات الخاصة للانضمام للعمالة غير المنتظمة والحصول على المنحة.

وأكد خضر، أن وزارة القوى العاملة ليس لديها رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة ولا ترسل أية رسائل للمواطنين بشأن هذه المنحة إطلاقا، محذرا المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والرسائل النصية بشأن صرف مبلغ 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة سواء على الهواتف أو عبر الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، سيضم لوائح ونظم وشروط لتسجيل هذه العمالة، وعندما الانتهاء من تدشينه مباشرة سيكون أول قرار هو صرف الـ 1000 جنيه، لكن لمن؟ لا أحد يعلم حتى الآن؟ وهل سيتم الصرف للعمالة المسجلة أم سينتظرون لحين تسجيل عمال وأفراد جدد؟ هذا ما تكشف عنه الأيام المقبلة.

وأوضح أن صندوق إعانة الطوارئ الجديد للعمالة غير المنتظمة، سيتيح لفئات جديدة التسجيل والدخول للعمالة غير المنتظمة، متابعا: "يحق لأي عامل غير منتظم التسجيل في الصندوق عقب الانتهاء من تدشينه، والحصول على الامتيازات الخاصة ومنها: 4 منح كل عام، خاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي".

كما يسمح الصندوق لأي عامل غير منتظم، تسجيل نفسه مباشرة بدون مقاول، حيث إن خطوة التسجيل، كانت تتطلب وجود مقاول وإذا غاب المقاول غاب التسجيل، وهذا يساعد على التوسع من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة من حيث دخول باعة جائلين وغيرهم للحصول على منحة الـ 1000 جنيه.

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية نحو 350 ألف عامل، مؤمن عليهم في هيئة التأمينات، وهؤلاء هم من يحق لهم صرف أي منح أو امتيازات من وزارة القوى العاملة.

وأشار خضر، إلى أن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مُحكمة ويتم تنقيتها باستمرار، على أن يتم إضافة (أفراد جُدد وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة).

جدير بالذكر، أن المادة 17 من الدستور والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين.