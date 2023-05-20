حدائق أكتوبر: الانتهاء من تطوير طريق زويل 30 يونيو المقبل

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن موعد الانتهاء من تطوير طريق زويل، والذي سيكون في نهاية شهر يونيو المقبل، والذي يمتد بمساحة تصل إلى 6 كيلو متر بدء من طريق الواحات وحتى مشروع الإسكان الاجتماعي 266 عماره بجوار الطريق الأوسطي.

وأضاف الجهاز في بيان اليوم، أن أعمال التطوير تشمل أعمال اللاند سكيب وتطوير مسار الدراجات والتشجير وزراعة النخيل والأشجار المثمرة والإنارة، حيث جار الانتهاء من زراعة الجزيرة الوسطي والانتهاء من الطبقة الأسفلتية الرابطة بنسبة 100%.

وتابع الجهاز: "جار تنفيذ الطبقة السطحية وتأتي تنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف ومتابعة من المهندس أحمد عرابي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة والمهندس أحمد نمور نائب رئيس الجهاز للتنمية".

وأعلن الجهاز أن التكلفة النهائية لتطوير طريق زويل بلغ نحو 60 مليون جنيه لأعمال الأسفلت والتي تضم الطبقة السطحية والطبقة الرابطة واللاندسكيب، واللودرات و28 مليون جنيه للزراعة والتشجير وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة و6 مليون جنيه لأعمدة الكهرباء والإنارة بطول طريق زويل الذي يمتد لمسافة 6كيلو متر.