إعلان

BBC

الصحة: احذر 3 أعراض تنذر بالإصابة لمرض خطير

11:22 م السبت 20 مايو 2023
الصحة: احذر 3 أعراض تنذر بالإصابة لمرض خطير

وزارة الصحة والسكان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد شاكر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي؛ أعراض الإصابة بمرض الربو، ونصحت المواطنين بضرورة الحرص على استشارة الطبيب المتخصص لأخذ العلاج المناسب.

وأكد المنشور أن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعلك أقل عرضة للنوبات الشديدة، مشيرة غلى أن بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميا.

وفيما يلي أعراض الإصابة بمرض الربو..

- السعال

- ضيق التنفس

- الصفير عند التنفس.

348602817_1313064919300949_1370336601771049865_n (1)

سوق مصراوى

وزارة الصحة والسكان مرض الربو أعراض الإصابة بمرض الربو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

​ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد.