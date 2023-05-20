الصحة: احذر 3 أعراض تنذر بالإصابة لمرض خطير

كتب- محمد شاكر:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي؛ أعراض الإصابة بمرض الربو، ونصحت المواطنين بضرورة الحرص على استشارة الطبيب المتخصص لأخذ العلاج المناسب.

وأكد المنشور أن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعلك أقل عرضة للنوبات الشديدة، مشيرة غلى أن بعض الحالات تعاني من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة أو حبوب اللقاح والبعض الآخر يعاني من أعراض مستمرة تتطلب علاجا يوميا.

وفيما يلي أعراض الإصابة بمرض الربو..

- السعال

- ضيق التنفس

- الصفير عند التنفس.



