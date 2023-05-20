ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد
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كتب- محمد شاكر:
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح والضبعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.
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