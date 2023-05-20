كان سويقة.. شاهد سوق السمك في الجيزة بعد التجديد
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
(مصراوي):
يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غد الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بشارع ربيع الجيزي في المنيب، ضمن خطة تطوير الأسواق العشوائية وإحلالها بأخرى حديثة.
ونشر المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة، منشورا جاء نصه كالتالي: صور بعنوان الجيزة في الجمهورية الجديدة.. سوق السمك ما بين الماضي والحاضر.. من سويقه عشوائية تعكس مظهراً غير حضاري إلى سوق حضاري مجهز بأعلي المواصفات وبأسعار لا مثيل لها.
وأوضحت المحافظة في فيديو عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" أن السوق الجديد يضم 143 باكية بيعية مجهزة بكافة الإمكانيات ومصممة وفق أحدث الطرز، بالإضافة إلى مبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، وغرف إدارية لمراقبة حركة البيع والشراء داخل السوق وإحكام السيطرة عليه.
وأكدت المحافظة أن السوق سيطرح للمواطنين كل أنواع الأسماك بأسعار مخفضة أقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، علاوة على تجهيز شبكة الصرف الصحي به بأعلى المواصفات الفنية، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
سوق مصراوى
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الأباجورات والنجف لإضافة لمسة جمالية لمنزلك تبدأ من 148 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تنظيف المنزل تبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أحدث أدوات لتنظيم المطبخ والحمام 2023 تبدأ من 20 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: