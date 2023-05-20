كانت مريضة بالإيدز.. تفاصيل جديدة عن وفاة "فتاة فيصل"

كتب- محمد سامي:

كشف محمود وحيد، رئيس مؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان" تفاصيل جديدة عن الشابة "لقاء" المعروفة بـ"فتاة فيصل" والتي أعلنت وفاتها اليوم السبت.

وقال وحيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن لقاء كانت نزيلة مؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان"، وعندما اكتشفت إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، تواصلت المؤسسة مع الجهات المختصة في الحكومة ومجلس الوزراء، وتم نقلها إلى مستشفى الصحة النفسية في العباسية، لعلاجها من الإدمان.

وأضاف وحيد، أن "لقاء" 26 سنة، توفيت قبل عدة أيام ودفنت في الشرقية، حيث تعيش أسرتها.

وأعلنت مؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان" عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "لقاء" المعروفة بمشردة فيصل، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة فيصل" توفيت السبت.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت توجيهًا إلى فريق التدخل السريع المركزي، من أجل إنقاذ الشابة لقاء؛ التي تبلغ من العمر 24 عامًا، وكانت تعيش بلا مأوى في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث إنها كانت تفترش الجزيرة الوسطة بالرصيف، وتعاني من بعض الصدمات والمشكلات النفسية والاجتماعية، وبعد ذلك تم نقل الشابة إلى دار الرعاية.

وقالت المؤسسة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، البقاء لله وحده توفيت الى رحمة الله تعالى لقاء نسألكم الدعاء لها بالرحمه لعلكم أقرب إلى الله فيستجيب.. اللهم اغفر لها وأرحمها، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب".

اقرأ أيضًا..

وفاة الشابة لقاء المعروفة بـ"فتاة فيصل"