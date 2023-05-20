لمرضى الصدفية.. إليك روشتة رخيصة من هاني الناظر

(مصراوي):

نشر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، روشتة تضم دواء رخيص لعلاج الصدفية، والقشور السمكية.

وقال الناظر: "لو بتعاني من الصدفية ومسببة حكة وقشور سميكة في الكوعين والركبتين والقدمين، ولا تقدر تروح لدكتور وتدفع فلوس كشف ولا تقدر تروح سفاجا ولا تقدر تشتري أدوية غالية؟".

وأضاف: "أقول لحضرتك تعمل أيه ووفر فلوسك.. حضرتك روح لأقرب صيدلية وأطلب مرهم حامض الساليسيليك بتركيز 5% وادهن مكان الإصابة مرتين يوميا، وخد بالليل قرص مضاد للهستامين طويل المفعول يوميا، علشان يمنع الحكة المؤلمة وسلامتك ألف سلامة".

وبحسب موقع "مايو كيلنيك"، فأن الصدفية مرض جلدي يسبب طفحًا جلديًا وبقعًا قشرية تظهر غالبًا على الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس وتكون مثيرة للحكة.

كما أن الصدفية من الأمراض الشائعة طويلة الأمد (المزمنة) التي لا يوجد علاج شاف لها، وقد تسبب ألمًا وتؤثر على النوم وتعوق التركيز. غالبًا ما تمر هذه الحالة المَرَضية عبر عدة دورات، فتحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم تهدأ لفترة. ومن المحفزات الشائعة لها لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لمرض الصدفية؛ الالتهابات والجروح والحروق وبعض الأدوية.