وفاة الشابة لقاء المعروفة بـ"فتاة فيصل"

(مصراوي):

قالت مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الشابة "لقاء" مشردة فيصل، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة فيصل" توفيت ودفنت في الشرقية حيث تعيش أسرتها.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصدرت توجيهًا إلى فريق التدخل السريع المركزي، من أجل إنقاذ الشابة لقاء؛ التي تبلغ من العمر 24 عامًا، وكانت تعيش بلا مأوى في شارع فيصل بمحافظة الجيزة، حيث إنها كانت تفترش الجزيرة الوسطة بالرصيف، وتعاني من بعض الصدمات والمشكلات النفسية والاجتماعية، وبعد ذلك تم نقل الشابة إلى دار الرعاية.

وقالت المؤسسة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، البقاء لله وحده توفيت الى رحمة الله تعالى لقاء نسألكم الدعاء لها بالرحمه لعلكم أقرب إلى الله فيستجيب.. اللهم اغفر لها وأرحمها، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب".