"قومي المرأة" يشارك في تسلم مصر رئاسة الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين

كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة والممثل لوفد مصر في فعاليات لقاء تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام لمدة عام قادم خلفا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر التسليم الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين والأستاذة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالمجلس وعضوة اللجنة ونهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس وعضوة اللجنة والمنسقات الوطنيات من الدول المشاركة وذلك عبر تقنية كونفرانس على مدار يومين خلال يومي 15 و16 مايو 2023.