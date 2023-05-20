بدءًا من أول يونيو.. تشغيل قطارات التالجو يوميًّا على خط القاهرة- الإسكندرية

بدءًا من أول يونيو.. تشغيل قطارات التالجو يوميًّا على خط القاهرة- الإسكندرية
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها اليوم السبت، أنه اعتبارًا من يوم الخميس 1/6/2023، سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و2022/ 2024) يوميًّا بين (القاهرة / الإسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدها الحالية.
يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، ومع وصول القطارَين الخامس والسادس من قطارات التالجو.
وقررت الهيئة قيام قطار 2022 (الإسكندرية/ القاهرة) من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحًا فقط أيام الجمع والعطلات، وباقي أيام الأسبوع يتم قيامه بجدوله الحالي .
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