"هيسافروا بهذه الطريقة".. بيان من السكة الحديد بشأن حاملي هذه الاشتراكات

بدءًا من أول يونيو.. تشغيل قطارات التالجو يوميًّا على خط القاهرة-



كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للركاب حاملي اشتراكات قطارات (تحيا مصر) بالسفر واقف على القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات (تحيا مصر) إلى (ثالثة تهوية ديناميكية) على أن يكون الاشتراك صادر قبل تاريخ تعديل تركيب القطار حتى انتهاء مُدة الاشتراك وذلك تيسيرا على جمهور المسافرين.

وفي حالة رغبة الراكب حامل الاشتراك في حجز مقعد يتم الحجز له مع دفع فرق الدرجة بين قيمة التذكرة كوامل من قطارات (تحيا مصر) وقيمة التذكرة كوامل (ثالثة تهوية ديناميكية) من محطة القيام إلى محطة الوصول وذلك بعد مراجعة كارت الاشتراك والإيصال من قبل صراف التذاكر.

ويعتبر كارت الاشتراك والإيصال مكملين لبعضهما وفي حالة عدم وجود الإيصال أوكارت الاشتراك مع الراكب يتم اعتبار الراكب بدون تذكرة.