نقلة تنموية بسوهاج وقنا.. البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم السبت؛ بشأن نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ التي زارت مصر مؤخراً .

وأشار آمنة إلى أن البنك الدولي في تقريره الأخير الوارد إلى الحكومة المصرية في شهر مايو 2023، أشاد بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وَفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبَين خلال الفترة الماضية؛ بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الاقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وجار تعميمها في جميع محافظات الجمهورية .

وأشار الوزير إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطبيق اللا مركزية المالية والاقتصادية والإدارية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين .

وأشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بجهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالإدارة المحلية بالمحافظات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الإصلاحات التي ينفذها البرنامج من خلال تشكيل اللجنة المختصة بتعميم ممارسات البرنامج بعضوية وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمحافظين.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير بشكل مرضٍ لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة وفقاً لتقييمات الأداء السنوية واستطلاعات رضا المستفيدين من المواطنين وأصحاب الأعمال .

ونوه الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بأنه في ضوء نجاح الحكومة في تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض؛ جار متابعة ودعم إسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية العمرانية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال؛ وكذا دعم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية؛ وعلى رأسها تنمية الموارد المالية المحلية، وبما يسهم في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والحد من الفقر في المحافظات.

وأشار آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بنى تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغ نحو 16.39 مليار جنيه منذ 2018 على قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.

كان وزير التنمية المحلية قد تفقد عددًا من المشروعات المنفذة ضمن البرنامج في محافظة قنا في مارس الماضي؛ وهي: مشروع صرف صحي نقادة، المركز التكنولوجي بمدينة قنا، المنطقة الحرفية بالترامسة، وتابع كذلك افتتاح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددًا من المشروعات المنفذة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهر الماضي؛ ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، وإطلاق التشغيل التجريبي لمحطة مياه بيت علام بجرجا بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونًا و667 ألف جنيه.

وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية في تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنمويًّا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصات الأمم المتحدة كإحدى أفضل الممارسات التنموية في عام 2021، كما يعتبره البنك الدولي من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها في عدد من الدول النامية على مستوى العالم.