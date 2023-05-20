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تحفيز الاستثمار السياحي.. أبرز مناقشات المحور الاقتصادي

12:30 ص السبت 20 مايو 2023
تحفيز الاستثمار السياحي.. أبرز مناقشات المحور الاقتصادي

الحوار الوطني

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كتب- إسلام لطفي:

عقد الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي، الجلسة النقاشية الثانية للمحور الاقتصادي، حول موضوعين وهما "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" و "وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
ونوُقش خلال الجلسة:
1) أهمية السياحة في مصر كونها إحدى أهم القاطرات التي من خلالها ينمو القطاع الاقتصادي المصري
2) نواع وفئات السياحة في مصر
3) دور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي
4) أبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر
5) أهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري
6) ضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر
7) التحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي
٨ ) فرص استثمارية سياحية غير مستغلة في مصر
9) استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

سوق مصراوى

الحوار الوطني المحور الاقتصادي الخريطة السياحية

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