طلب إحاطة بشأن إهمال الحكومة في الإشراف على قرى أسيوط

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى وزير التنمية المحلية ومحافظ أسيوط، بشأن الإهمال في الإشراف على قرى مركز أسيوط.

وقال النائب علاء سليمان في طلب الإحاطة، أن المواطنين في قرى مركز أسيوط يعانون من انتشار القمامة والتلوث ومياه الصرف الصحي بالشوارع، بالإضافة إلى عدم تمهيد الطرق لسير السيارات، في ظل غياب الرقابة من جانب المسئولين المختصين.

وأضاف النائب علاء سليمان عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن السبب الرئيسي في انتشار تلك المشكلات، هو ضعف الإشراف والرقابة من المسئولين علي مرؤسيهم في تلك القرى، الأمر الذي تسبب في انتشار تلك المشكلات التى يعانى منها المواطنين بالقرى والتى تمثل خطرا علي الصحة العامة.

وطالب عضو مجلس النواب، بالاهتمام بالقرى في مركز أسيوط، لاسيما في ظل ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتنمية الريف المصرى وتحسين مستوى الخدمات به، وهو ما بتطلب تغيير جذرى في تعامل وفكر المسئولين وكذلك مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.