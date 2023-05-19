دعاء عظيم في يوم الجمعة للداعية رمضان عبدالرازق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عبر صفحته على "فيسبوم"، بعض الأدعية اليوم الجمعة، معلقا:"دعاء عظيم".

وجاء الدعاء الذي نشره الدكتور رمضان عبدالرازق عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الجمعة، على النحو التالي:

"اللهُم غيرني لما تريد أنت، واختر لي ما تشاء أنت، واجعل قلبي متعلقاً بك وحدك أنت، وبدل ما تراه عيني جميلا بما تراه أنت، اللهُم إني سلمتك أمري ونفسي في الدُنيا فاجعل دنياي كما تحب، وآخرتي برحمتك أنت وليست بعملي، فما لي سواك أنت يا الله".

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