بأرقام القطع.. موعد تسليم أراضي الإسكان المتوسط بمدينة قنا الجديدة

الجيزة: غلق كلي لطريق 26 يوليو من هذه الاتجاهات لمدة يومين غدا

كتب - مصراوي:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيقوم بتسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بعدة مناطق بمدينة قنا الجديدة، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 21/5/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 15/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطعة 224 بالحي الأول المجاورة 4، والقطع أرقام (71 – 137 – 158 – 160 ) بالمجاورة 1 بالحي الثاني، والقطعة رقم 71 بالمجاورة 2 بالحي الثاني، والقطع أرقام (148 – 191 - 194) بالمجاورة 3 بالحي الثاني، والقطعتين أرقام (7 - 106) بالمجاورة 4 بالحي الثاني، والقطع أرقام (26 – 69 – 81 – 140 – 179 – 207 - 308) بالحي الثالث بمساحة 209 م2، والقطع أرقام (4 – 35 – 41 – 95 – 112 – 139 – 165 – 208 – 260 – 286 – 352 - 353) بمساحة 276م2 للقطعة بالحي الثالث، يوم الأحد 21/5/2023، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع أرقام (356 – 414 – 476 – 489 – 519 – 519 – 625 – 652 – 758 – 830 - 874) بمساحة 209 م2 بالحي الثالث، والقطع أرقام ( 21 – 37 – 41) بالمجاورة 5 بالحي الرابع، والقطع بمساحة 276م2 أرقام ( 367 – 382 – 453 – 470 – 493 – 509 - 527) بالحي الثالث، والقطع أرقام ( 40 - 70 – 114 – 123 – 171 – 188 – 208) بالمجاورة 1 بالحي الرابع، يوم الإثنين22/5/2023.

وأضاف رئيس جهاز تنمية قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (28 – 38 – 53 – 69 – 79 – 97 – 102 – 117 – 121 – 155 – 159 – 166 – 170 – 175 – 177 – 215 – 220 – 232 – 238 – 260 – 285 – 303 – 308 – 317 – 320 – 323 – 327 – 332 – 338 – 340 – 340 – 348 – 351 – 371 – 374 ) بمساحة 209م2 بغرب المدينة بالمنطقة أ، يوم الثلاثاء 23/5/2023، وكذا تسليم القطع أرقام (5 – 18 – 20 – 39 – 48 – 64 – 65 – 65 – 70 – 80 – 102 – 105 – 118 – 121 – 137 – 206 – 211 – 221 – 224 – 263 – 264 – 268 – 281 – 287 – 288 – 295 - 313) بغرب المدينة بالمنطقة ب، يوم الأربعاء 24/5/2023.

وأشار المهندس أيمن رشاد، إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (38 – 40 – 43 – 64 – 77 – 80 – 82 – 103 – 111 – 116 – 128 – 131 – 147 – 163 – 164 – 171 – 179 – 180 – 182 – 189 – 194 – 196 – 199 – 200 – 202 – 203 – 207 – 208 – 213 – 222 – 227 – 229 – 241 – 244 – 246)، بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الخميس 25/5/2023، بجانب تسليم القطع أرقام (251 – 264 – 267 – 268 – 272 – 273 – 275 – 276 – 281 – 285 – 286 – 288 – 294 – 297 – 314 – 316 – 320 – 328 – 349 – 352 – 356 – 368 – 369 – 381 – 389 – 392 – 407 – 424 – 426)، بغرب المدينة بالمنطقة ج بمساحة 209 م2، يوم الأحد 28/5/2023، وكذا تسليم القطع أرقام (432 – 452 – 454 – 475 – 461 – 464 – 469 – 476 – 478 – 481 – 486 – 498 – 500 – 501 – 506 – 509 – 512 – 514 – 522 – 530 – 539 – 541 – 544 – 549 – 555 – 558 – 563 – 578 – 583 – 585)، بغرب المدينة بالمنطقة ج بمساحة 209م2، يوم الإثنين 29/5/2023.

ونوه " رشاد "، عن أنه سيتم تسليم القطع أرقام (596 – 597 – 600 – 601 – 624 – 630 – 636 – 655 – 660 – 669 – 671 – 673 – 679 – 684 – 703 – 716 – 719 – 729 – 730 – 733 – 736 – 737 – 756 – 759 – 762 – 769 – 771 – 772 – 793 – 802 - 803)، بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الثلاثاء 30/5/2023، وتسليم القطع أرقام (804 – 805 – 808 – 810 – 831 - 833 – 835 – 839 – 843 – 849 – 872 – 874 – 882 – 894 – 898 – 902 - 910)، بغرب المدينة بالمنطقة ج بمساحة 209م2 للقطعة، يوم الأربعاء 31/5/2023.

وقال: سيتم تسليم القطع أرقام (13 – 15 – 22 – 37 – 55 – 82 – 84 – 95 – 107 – 127 – 133 – 146 – 169 – 172 – 175 – 176 – 177 – 182 – 184 – 187 – 190 – 191 – 196 – 204 – 208 – 213 – 216 – 217 – 219 – 225 - 229) بمساحة 276 م2 للقطعة بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الخميس 1/6/2023، وتسليم القطع أرقام (230 – 231 – 233 – 236 – 238 – 242 – 244 – 245 – 248 – 253 – 255 – 257 – 258 – 260 – 261 – 262 – 268 – 270 – 275 – 281 – 288 – 305 – 314 – 316 – 317 – 318 – 320 – 321 - 325)، بمساحة 276م2 للقطعة بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع أرقام (326 – 327 – 330 – 336 – 338 – 340 – 341 – 344 – 345 – 349 – 352 – 358 – 359 – 367 – 377 – 387 – 380 – 382 – 382 – 388 – 389 – 390 – 393 – 395 – 404 – 411 – 413 – 417 – 422 – 429 – 430 ) بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الإثنين 5/6/2023.

وأضاف: سيتم تسليم القطع أرقام (435 – 436 – 442 – 445 – 447 – 452 – 456 – 463 – 466 – 467 – 479 – 484 – 485 – 493 – 495 – 507 – 509 – 514 – 516 – 520 – 523 – 531 – 532 – 543 – 547 – 556 – 561 – 569 – 572 - 581) بغرب المدينة بمنطقة ج، يوم الثلاثاء 6/6/2023، وتسليم القطع أرقام (582 – 588 – 589 – 590 – 591 – 599 – 605 – 608 – 609 – 610 – 611 – 617 – 618 – 622 – 628 – 635 – 641 – 650 – 654 – 656 – 660 – 671 – 673 – 683 – 687 – 693 – 694) بغرب المدينة بالمنطقة ج، يوم الأربعاء 7/6/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 11/6/2023 : الخميس 15/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.