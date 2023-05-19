فيه ساعة إجابة.. أبرز الأدعية اليوم الجمعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أبرز الأدعية اليوم الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، لا يوافقها عبد مسلم إلا وغفر المولى عز وجل له، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأدعية يوم الجمعة متنوعة، وأخبرنا العلماء أن أفضل وقت لترديد أدعية يوم الجمعة، هو بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس، وينشر "مصراوي" أبرز الأدعية اليوم الجمعة على النحو التالي:

أبرز الأدعية اليوم الجمعة، اللَّهُم في يوم الجُمعة نسألك

طمأنينة تُعانِق القَلب، ومَغفرة تُطَّـهر الروح، ودَعوة لا تُـرد، "اللّٰهُم اني اسألك ذنوباً تُغفر، و حاجات تُقضى، وأمنيات تتحقق، و أدعية تُستجاب.

أبرز الأدعية اليوم الجمعة، اللهم أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا وارزقنا من حيث لا نحتسب وهب لنا دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام العافية واجعلنا من عبادك المتقين امين يارب العالمين.

أبرز الأدعية اليوم الجمعة، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآله صَلَاةً تُنَجِّينَابِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَاجَمِيعَ الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ،وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى

الْغَايَاتِ مِن جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى آلِهِ الطيبين الطاهرين.

أبرز الأدعية اليوم الجمعة، ‏اللهُم إنا نسألك ‏فرحة تزيل الهُموم وتبكَي العيون وتمحي ما مضى من غموم الحياة، اللهُمَ إلهمني إبتسامة لا تغيب، وصبراً لا ينفذ وروحاً بِك متعلقه وحمداً لكَ لا ينقطِع، نستودعك يا الله أدعية فاضت بها القلوب فأستجب لنا يا كريم يا علام الغيوب وبشرَّنا بما يفرح القلوب.