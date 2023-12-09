تشكيل غرفة عمليات مركزية بـ "جنوب الدلتا" لمتابعة الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد صلاح:

عقد المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، اجتماعا مع قيادات الشركة ومجموعة العمل بالانتخابات الرئاسية، للتأكيد علي خطة الشركه لتأمين التغذيه الكهربائية بالنطاق الجغرافي للشركة بمحافظات (الغربية والمنوفية والقليوبية) بصفة عامة وكافة المقرات واللجان الانتخابية بصفة خاصة.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الشركة على ضرورة التعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات مع القيام بالمرور المستمر عليها لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية.

وأكد علي حسن سير العمل وقيام كل موظف بدوره على أكمل وجه، موضحًا أن المشاركة السياسية واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً لاستكمال بناء الوطن ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة، إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية تُعد مناسبة ديمقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلالها تقديم رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع بأن مصر وطن عظيم وشعب عريق.

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