أحمد موسى: منع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريحات وصمة عار على أمريكا



كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل منع وزير الخارجية الفلسطيني من الإدلاء بتصريحات خلال مباحثاته في واشنطن.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، إن قرار الحكومة الأمريكية بمنع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في واشنطن، بمثابة وصمة عار على أمريكا.

وأضاف أن قرار أمريكا بمنع وزير الخارجية الفلسطيني من الحديث هو قرار غير مقبول في دولة تدعم الحريات، مشيرا إلى ان رياض المالكي هو المنوط بالحديث عما يحدث في فلسطين، متابعًا:" لحد النهاردة وصل عدد الشهداء في فلسطين إلى نحو 18 ألف شهيد، و43 ألف مصاب".

وأشار الاعلامي أحمد موسى إلى أن هناك تأكيد عربي وإسلامي لوزير خارجية أمريكا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، لافتاً إلى موقف أعضاء اللجنة الوزارية الرافض لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى لتنفيذها قوات الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن.



اقرأ أيضا..

بـ 3 خطوات.. كيف يمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية؟

وزير العمل يحث ملايين العمال على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات



