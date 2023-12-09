الصحة: الدفع بـ 1700 سيارة إسعاف بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، استعدادات الوزارة لتأمين العملية الانتخابية من الناحية الصحية، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأت في عملها لتوفير التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

وأشار عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أنه تم الدفع بـ 1700 سيارة إسعاف في محيط اللجان الانتخابية لتأمين المقار الانتخابية، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارىء في المستشفيات القريبة من لجان الاقتراع.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم التأكد من وجود مخزون كافي من الأدوية في المستشفيات، ويمكن لأي شخص يواجه أي طارىء خلال العملية الانتخابية الاتصال على الرقم 137.