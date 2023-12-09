ضبط 6 ركاب يهربون مواد مخدرة من إنجلترا وفرنسا والإمارات بمطار القاهرة



كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 6 ركاب من جنسيات مختلفة يهربون مخدرات متنوعة فور وصولهم من فرنسا وإنجلترا والإمارات، اخفى الركاب المخدرات داخل حقائبهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إن جمارك مبني الركاب رقم 2 بتحرير حررت محضر ضبط جمركي رقم ١٣٨ لراكب مصري قادم من باريس بحوزته ٣٧٩ قرصًا لعقار الترامادول المخدر، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور الجمرك وسيد فؤاد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد حميدة وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف محمود جوهر مدير الحركة.

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٠ لراكب مصري قادم من لندن علي الطائرة البريطانية يخفي قطع لمخدر الحشيش بوزن ٣٨ جراماً ، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق مأمور اللجنة ومحمد ابو الفتوح ومحمود طلعت مأموري الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي وهاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف احمد سيد إبراهيم مدير الحركة.

وجاء محضر رقم ١٤١ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٣٤٠ قرصا وكبسول لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفي صادق و احمد خالد وهاني مصطفي وفي التفتيش اليدوي سيد فؤاد تحت اشراف احمد سيد.

وتم تحرير محضر رقم ١٤٢ ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من باريس علي الطائرة الفرنسية بحوزته ٨٨٧ قرصاً وامبول لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من توماس فريد مأمور الجمرك .

وقام رجال الإدارة الأولى بقيادة مصطفي الجندي مدير الإدارة و محمود عبدالنبي عباس نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٩، تم ضبط راكب عربي الجنسية يخفي ١٩ عبوة وأكياس حلوى وسجائر إلكترونية بهم مواد وزيوت الماريجوانا وTHC المخدرة، تم الضبط بواسطة كل من سعيد عبد النبي ووليد جمال مأمورا الجمرك تحت اشراف ياسر إبراهيم مدير الحركة.

وضبط مسئولو الادارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة وأحمد عمر نائب المدير محضر ضبط لراكب أجنبي من أصل مصري قادم من دبي علي الطائرة الإماراتية، بحوزته ٢١ سيجارة إلكترونية وتانك خاص بهم زيوت مخدرة، تم الضبط بواسطة كل من أيمن علي محمد مأمور اللجنة الجمركية واحمد جمال مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمود سعد الدين ومحمد صلاح رؤساء الأقسام تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة.