إعلان

BBC

وزير العدل الفلسطيني: "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة يجعلها شريكًا لإسرائيل في جرائمها

07:25 م السبت 09 ديسمبر 2023

وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
أكد محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن استخدام الولايات المتحدة لحق "الفيتو" في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار، يجعلها شريكًا للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.

قال وزير العدل الفلسطيني، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء السبت، إن الانتهاكات التي تُرتكب من جانب الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وشدد وزير العدل الفلسطيني، على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، حق النقض الفيتو خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

محمد الشلالدة الفيتو الأمريكي مجلس الأمن حرب غزة وقف إطلاق النار فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يقدم العزاء في والدة النائب طارق شكري
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

.. "الجونة السينمائي" يكشف عن قصص وتجارب إنسانية فلسطينية في قسم "نافذة على فلسطين"