متحدث ائتلاف النزاهة يكشف تفاصيل متابعة الانتخابات الرئاسية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة، تفاصيل متابعة الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غدًا ولمدة 3 أيام.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الائتلاف يضم 100 شخص لمتابعة الانتخابات منذ فتح باب التصويت وحتى انتهاء عملية الفرز.

وأوضح أنه يتم تعريف الناخب بإجراءات العملية الانتخابية من أول الدخول للجنة والاطلاع على بطاقة الرقم القومي وصولًا إلى باقي الإجراءات.

وقال إنه تم عمل لقاءات مع حملات المرشحين لمعرفة مدى رضاهم عن الإجراءات التي تمت.

وأشار إلى أن الوفد مكون من أجانب ومترجم ومرافق ومنسق محلي يكون مطلع على أماكن اللجان.