بدء غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة الانتخابات

كتب- محمد نصار:

بدأت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لمتابعة الانتخابات، حيث تنطلق صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقلبين، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم وتتوقف عملية التصويت مؤقتًا لمدة ساعة للراحة تبدأ من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً في كل يوم من أيام الاقتراع ثم ويقوم رئيس اللجنة بغلق مقر اللجنة بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق نوافذ وباب مقر اللجنة وغلق فتحة صندوق الاقتراع المستخدم بالقفل البلاستيكي.

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