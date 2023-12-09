حقك وحق بلدك عليك.. رئيس عمال مصر يحث العاملين على المشاركة في الانتخابات

كتب- محمد أبو بكر:

حث محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عمال مصر والعمال الوطنيين، على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف "جبران"، خلال فيديو أذاعته الصفحة الرسمية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، «دور عمال مصر على مدار السنوات السابقة ومنذ 66 سنة كان لنا دور عظيم ومشرف وأبهرنا العالم في كل الاستحقاقات السابقة، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو النقابية، وكان عمال مصر لهم السبق».

وطالب رئيس عمال مصر، العمال في كل مكان، بضرورة استكمال المسيرة والدور الوطني، قائلًا: «دا حقك وحق بلدك عليك، صوتك هو الذي سيحدد شكل مستقبل ولادك، وسيحافظ على أمننا ومستقبل بلدنا، وعمال مصر هم الذين بنوا الجمهورية الجديدة بسواعدهم القوية وإرادتهم الوطنية، ولهم تاريخ مشرف وعطاء عظيم».

وتابع جبران، مؤكدًا على جميع العمال ضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024، وموجهًا رسالة لجموع العمال «انزل شارك، صوتك أمانة».