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الأزهر يرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

05:57 م السبت 09 ديسمبر 2023

الأزهر الشريف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رحِّب الأزهر الشريف بما أعلنه البرلمان الدنماركي، الخميس الماضي، من إقرار قانون لتجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أن هذه الخطوة المشكورة والمقدرة من شأنها وضع حدٍّ لمحاولات المساس والتطاول على مقدسات المسلمين، وترسيخ المواطنة الإيجابية والسلم المجتمعي والسلام العالمي.

وأكِّد الأزهر أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لتقليل حدة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة حافزًا للبلدان الأوروبية الأخرى التي شَهِدَت حوادث مماثلة لسَنِّ مثل تلك التشريعات التي تحظر الإساءة للأديان والمقدسات الدينية، وبما يضمن تحقق الأمن والسلام المجتمعي.

الأزهر الشريف البرلمان الدنماركي قانون لتجريم حرق المصحف الشريف الإساءة للأديان والمقدسات الدينية

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