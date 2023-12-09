إعلان

BBC

السيسي يؤكد ضرورة إعداد جيل متميز جديد من عناصر الشرطة

04:33 م السبت 09 ديسمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة (أ ش أ):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطة، وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المتميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لأكاديمية الشرطة اليوم، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.. وشدد الرئيس على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية؛ لضمان انتقاء أفضل العناصر؛ بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي.

وحرص الرئيس السيسي على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على آرائهم، مشددا على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة لحماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى.

وكان في استقبال الرئيس السيسي - لدى وصوله مقر الأكاديمية - اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي أكاديمية الشرطة عبدالفتاح السيسي اللواء محمود توفيق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواد غذائية وطبية.. "الصحفيين" و"مصر الخير" تدشنان شحنة مساعدات لأهالي غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| بسبب الانتخابات الرئاسية.. قرار جديد من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال