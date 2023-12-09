بالفيديو| انتخابات الرئاسة.. ساعات على انطلاق أهم حدث سياسي في مصر -دليلك الكامل

كتب- أحمد السعداوي:

تنطلق انتخابات رئاسة الجمهورية، أهم وأكبر حدث سياسي واستحقاق دستوري في مصر، بعد أقل من 24 ساعة، حيث سيصوت المصريين بالداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء (10 و11 و12 ديسمبر 2023).

4 شخصيات

يتنافس في هذه الانتخابات 4 شخصيات سياسية وحزبية متنوعة؛ هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي فريد زهران.. في عرس ديمقراطي وواجب وطني على كل مصري؛ عبر انتخابات ستحدد مصير ومستقبل البلاد خلال السنوات الست المقبلة.

تأتي هذه الانتخابات في مرحلة فاصلة ودقيقة ومهمة في تاريخ هذا الوطن، بسبب ما تشهده المنطقة المحيطة بمصر من توترات عسكرية وسياسية؛ غالبًا في كل دول الجوار.

مشاركتك واجب وطني وحق دستوري

تعد الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية لتعبر عن رأيك، وحقًّا دستوريًّا أصيلًا لكل المصريين.

الانتخابات واجب وطني على الجميع؛ للحفاظ على الأمان والاستقرار والتداول السلمي للسلطة، الذي أقره الدستور والقانون، والوقوف أمام الدعوات المحرضة والمغرضة والمسمومة (بالمقاطعة)؛ للنيل من هذا الوطن.

تصويت الوافدين والهيئة الوطنية للانتخابات

تساءل الكثير من المواطنين المغتربين والوافدين من محافظاتهم الأصلية للعمل في محافظات أخرى؛ هل توجد تيسيرات بالنسبة لهم؛ كي يدلوا بأصواتهم؟

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من الوسائل للتسهيل على المواطنين، فهناك أكثر من طريقة لتصويت الوافدين عن طريق (كشوف مستقلة باللجان) أو (لجان للوافدين) بكل محافظة.

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤخرًا، ببحث جميع الشكاوى وتحقيقها وإزالة أسبابها، للتيسير على الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي.

كيف تستعلم عن لجنتك الانتخابية، وما الجدول الزمني للانتخابات؟ وما التسهيلات المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لزيادة أعداد المشاركين فيها؟

الاستعلام عن لجنة المواطن الانتخابية

انتهت الهيئة من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، ويمكن الاستعلام عن اللجنة من خلال الآتي:

- من خلال الموقع الرسمي للهيئة «elections.eg».

- الصفحة الرسمية للهيئة على الفيسبوك «neaegypt».

- البريد الإلكتروني «elections@nea.gov.eg».

- خدمة الاستعلام، الدليل، على خط رقم 141.

- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة، 5151.

الطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية حتى لا يُبطل الصوت

-لا بد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته.

- تقديم إثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

- يُثبت رئيس اللجنة حضورَ الناخب في كشف الناخبين وتُستكمل الإجراءات.

- يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

- يُجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين.

- لا بد من تجنب الكتابة على بطاقة الاقتراع، أو اختيار أكثر من مرشح، أو الكشط في البطاقة؛ حتى لا يتم إبطال الصوت.

- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ يمكن إبداؤه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية

تتيح الهيئة للمواطنين خدمة تغيير اللجنة الانتخابية؛ بشرط أن يكون ذلك التغيير داخل نطاق الموطن الانتخابي، عبر الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

2- حدد أيقونة الطلبات.

3- اضغط على زر طلب تغيير المركز الانتخابي.

4- أدخل الرقم القومي.

5- اضغط ابدأ الطلب.

6- أدخل البيانات في الخانات المحددة بدقة.

7- اختر ثلاث لجان انتخابية، تراها الأقرب إلى العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

8- أدخل إرسال الطلب.

تسهيلات إجراءات تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

تقوم الدولة بجهود كبيرة؛ لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة في الاستحقاق الانتخابي؛ لممارسة حقوقهم السياسية وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم؛ عبر وسائل وآليات بعضها يطبق للمرة الأولى.

أبرز الوسائل:

- إعداد وتصميم نموذج الاقتراع بطريقة "برايل" الخاصة بالكتابة للمكفوفين؛ من أجل تيسير الاقتراع السري لذوي الإعاقة البصرية.

- العمل على توفير خدمة "فيديو كوْل" المقدمة من المجلس لذوي الإعاقة السمعية؛ لمعرفة اللجان الانتخابية، حيث سيتم توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال "ملصقات" تُسهل للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت.

- توفير مقاطع فيديو وأفلام قصيرة توعوية؛ لحث ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في التصويت، ومترجمة بلغة الإشارة.

- تأمين مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك.

- جعل المقرات الانتخابية في الأدوار الأرضية.

توقيت انتهاء عملية فرز الأصوات

تنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات؛ الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

موعد تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان والبت فيها

تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة، الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة يومَي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات

تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر 2023.

توقيت استئناف الدعاية الانتخابية للمرشحين إذا كانت هناك جولة إعادة

تُستأنف أنشطة الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة في جولة الإعادة يوم 19 ديسمبر وتستمر بالنسبة للمصريين في الخارج حتى يوم 4 يناير؛ وللمصريين في الداخل حتى يوم 7 يناير.

موعد تقديم الطعون على النتيجة النهائية للانتخابات

حددت الهيئة يومَي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون، وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لمدة 10 أيام، تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج في الإعادة

تتوقف الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة يوم 4 يناير.

جولة الإعادة خارج مصر

تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

الصمت الانتخابي للمصريين بالداخل في الإعادة

تتوقف الحملة الانتخابية، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة يوم 7 يناير.

جولة الإعادة داخل مصر

تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير، على أن تنتهي عملية الفرز، وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع، يوم 11 يناير.

نتيجة جولة الإعادة

تتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير؛ على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات، ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 16 يناير.