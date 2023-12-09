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BBC

السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة

12:03 م السبت 09 ديسمبر 2023
  • عرض 3 صورة
    السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة
  • عرض 3 صورة
    السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة
  • عرض 3 صورة
    السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة
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كتب- محمد نصار:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مقر أكاديمية الشرطة.

وشهد رئيس الجمهورية، خلال الزيارة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

كان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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