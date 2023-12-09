السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة

الطقس اليوم.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على 3 مناطق

نائب رئيس "إياتا": مصر لعبت دورًا مهمًا في تنظيم الحركة الجوية خلال

كتب- محمد نصار:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مقر أكاديمية الشرطة.

وشهد رئيس الجمهورية، خلال الزيارة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

كان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.

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