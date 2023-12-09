بسعر 27 جنيهًا.. موعد صرف السكر الحر على بطاقات التموين

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين، الاثنين المقبل، في صرف الكميات الإضافية من السكر الحر على بطاقات التموين للمواطنين بواقع كيلو سكر بسعر 27 جنيهًا لكل بطاقة تتكون من فرد لـ 3 أفراد، و2 كيلو بسعر 54 جنيهًا لكل بطاقة تتكون من 4 أفراد فأكثر.

وتم تغذية ماكينات التموين بكود السكر الحر وسيتم بدء صرف الكميات اليوم من المخازن استعداد للصرف من المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية - مشروع جمعيتي - بدالي التموين)، للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

كان الددكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو تسدد نقدًا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

ووجه الوزير، الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كل القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي الأغراض والأنشطة (الصناعي - خطوط مصانع التعبئة - السلاسل التجارية - الشوادر - المعارض - المجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ 8 آلاف إلى 10 آلاف طن سكر يوميًا والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كل المحافظات.

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