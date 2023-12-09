ضبط 40 ساعة "رولكس" على جسد راكب عربي بمطار القاهرة -تفاصيل

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا عربيًّا يخفي ٤٠ ساعة "رولكس" غالية الثمن؛ أخفاها الراكب على جسده، وذلك فور وصوله من العاصمة الأردنية عمان، وقامت الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم السبت، إنه في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، استوقف محمد جمال مأمور الجمارك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة.

وكلف ياسر محمد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، وليد جمال مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا، وقام محمود عبد النبي مدير الإدارة بالإنابة، بمناظرة جواز سفر الراكب، وتبين له كثرة تردداته، وتم تفتيشه ذاتيًّا وضبط ٤٠ ساعة "رولكس" أخفاها حول ساقيه أسفل الجورب، وفي أماكن أخرى على جسده .

وأمر مصطفى الجندي، مدير الإدارة الأولى، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ ضد الراكب، وذلك بعد العرض على أحمد سعد عبد المطلب، مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتزامن الضبط مع عودة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وافتخار خلف رئيس وحدة العلاقات الدولية من اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، وقام غتوري بمعاينة المضبوطات، وأثنى على مجهود ويقظة القائمين بالضبط وشكرهم على إخلاصهم في العمل .