بالفيديو.. كرم جبر: الدعاية الانتخابية اتسمت بالإيجابية وكانت نظيفة بنسبة 100%

كتب- إسلام لطفي

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الانتخابات الرئاسية اتفقت مع أعلى المعايير الدولية، وأن دور الإعلام في الفترة الحالية تثقيف الناخبين وتحفيزهم خلال فترة الانتخابات.

جاء ذلك على خلفية الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر التي ستبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال استضافته ببرنامج مانشيت مع الإعلامي جابر القرموطي والمذاع على قناة "CBC"، أن المجلس الأعلى للإعلام رصد عدة ظواهر إيجابية خلال التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، مشددًا على أن المجلس لم يرفض أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، فضلًا عن السماح لوسائل الإعلام "غير المرخصة" لتغطية الانتخابات الرئاسية.

وأوضح كرم جبر، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين اتسمت بالإيجابية الشديدة، وكانت "نظيفة" بنسبة 100% هذه المرة، ووسائل الإعلام تعاملت بمبدأ الحياد الإعلامي في تغطية الانتخابات الرئاسي، ولم يتم رصد أي مخالفات في التغطية الإعلامية من المرشحين تجاه بعضهم البعض، واتسمت بالإيجابية الشديدة.

وأكد كرم جبر أن موقف الدولة من الأحداث الراهنة تصدى بقوة لمحاولات تشويه سمعة الانتخابات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تدعيم الاستقرار السياسي للدولة، لافتا إلى أن كل صوت انتخابي له قيمة حيث مضى عهد تزييف إرادة الناخبين، داعيًا وسائل الإعلام لانتظار البيان الرسمي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نسب المشاركة.

وحذر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، من أن "الكتائب الإلكترونية" المعادية لمصر ستسعى لتشويه صورة الانتخابات وتعكير صفوها، مطالبًا برفع درجة الوعي ونشر الحقائق والتصدي للشائعات لأنها حائط الصد ضد الصفحات الإلكترونية المضللة، وسيتم التعقب القضائي بموجب القانون ضد الصفحات الإلكترونية المضللة والمتجاوزة، متابعًا: ليس لدينا أي مشاكل إعلامية أو سياسية مع أي دولة عربية، وعلاقة مصر متميزة بجميع الدول العربية، فضلا عن أن الإعلام المصري يحترم الدول الأخرى ولا يدس أنفه في قضاياها الداخلية.

وعن الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن الموقف المصري من العدوان على غزة يؤكد أنها دولة قوية وصلبة ورسالتها تلقى قبولًا عالميا، وأن جميع الشواهد الحالية في الحرب على غزة تؤكد أن القضاء على حماس أمر مستحيل، فضلًا عن ما ترتكبه إسرائيل في غزة جرائم حرب وضرورة السعي لمحاكمتها أمام الجنائية الدولية، وأن نتنياهو هو من يفسد كل محاولات الصلح بين فتح وحماس.

وشدد كرم جبر على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية متوافق مع الأمن القومي وليس به ثغرة واحدة، حيث أن الموقف المصري من الأحداث في غزة أجهض "مخطط التهجير".

اقرأ أيضًا:

طوني خليفة يكشف حقيقة إصابته بورم خبيث

الأرصاد تحدد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لـ6 أيام مقبلة

وزيرة الهجرة: مصر تمتلك مقومات استثمارية لا يمكن منافستها