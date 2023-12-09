أنظمة للحماية متعددة.. ننشر تفاصيل العربة المدرعة "تمساح 4" بـ"إيديكس 2023"



كتب- محمد أبو بكر:

حقق الجناح المصرى فى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، جذب لأنظار مختلف الحضور، من خلال حجم المعروضات العسكرية التى تم عرضها بشكل يليق بالصناعة الوطنية المصرية.

وحصل "مصراوي"، على معلومات حول العربة المدرعة "تمساح 3"، بتنفيذ القوات المسلحة المصرية.

وتعد العربة المدرعة تمساح 4، مبنية على شاسيه من شركة مرسيدس مصر بالتعاون معها، وقوة الدفع الخاصة بها 4*4 مع نفخ ذاتي، "وسي تي أي إس"، وقوة الموتور الخاص بها 240 حصان، وفتيس أوتوماتيك.

ويمكن التركيب على العربة المدرعة "ويب إن استشين"، أو أي سلاح تريده القوات المسلحة المصرية"، أو طارة مانيوال، والحماية الجانبية لها والبالستية بي أر 6، مع حماية أرضية مُتاحة حسب طلب العميل.

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