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الأرصاد تحدد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لـ6 أيام مقبلة

08:00 ص السبت 09 ديسمبر 2023
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كتب- إسلام لطفي:
حدَّدت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الظل، خلال الفترة من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل.
وتوقعت الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 22 والصغرى 13 والسواحل الشمالية 21 و12 وجنوب سيناء 26 و17 وشمال الصعيد 22 و9 وجنوب الصعيد 26 و13.
ويوم الأحد، تصل درجات الحرارة العظمى القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 23 والصغرى 13 والسواحل الشمالية 22 و12 وجنوب سيناء 27 و17 وشمال الصعيد 24 و9 وجنوب الصعيد 30 و13.
ويوم الإثنين، تصل درجات الحرارة العظمى القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 23 والصغرى 13 والسواحل الشمالية 22 و14 وجنوب سيناء 26 و19 وشمال الصعيد 23 و11 وجنوب الصعيد 30 و16.



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