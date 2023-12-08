خبير اقتصادي: تحريك سعر الصرف أمر مستحيل في الوقت الحالي



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سمير صبري الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أصبح يتحدث بإيجابية عن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وقال "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الصندوق يعود للتفاوض مع مصر في ظل الأزمات الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن رئيس صندوق النقد أشادت بالإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في مرور مصر من الأزمات المتتالية.

وأضاف: "تحريك سعر الصرف أمر مستحيل في الوقت الحالي لأنه سوف يؤثر على المواطن البسيط والصندوق أكد أنه يتفهم هذا الأمر؛ الصندوق لا يمكن أن ينسحب مع دولة بدأت العمل معه بالفعل، وانسحاب الصندوق من مصر سيكون فرصة أمام كيانات شرقية للعب دوره ليكون الشريك الناجح بدلا منه.

وأكد الخبير الاقتصادي سمير صبري، أن صندوق النقد سوف يكمل برنامجه مع مصر دون إصرار على فكرة مرونة سعر الصرف، والفترة المقبلة لن تشهد تحريك لسعر الصرف.

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