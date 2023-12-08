وزير الخارجية: الوضع الحالي في غزة لا يمكن استمراره

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة أن يكون الحل على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي في غزة لا يمكن استمراره ويجب وقف أعمال العنف.

وقال شكري، خلال جلسة حوارية مع وزراء خارجية العرب، مساء اليوم الجمعة، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار ونحتاج إلى التدخل الفوري لإدخال المساعدات.

وأضاف وزير الخارجية، أن هناك تضليل بشأن فتح أو إغلاق معبر رفح الحدودي، مؤكدًا: لم يتم إغلاق معبر رفح على الإطلاق، والمعبر لم يكن جزء من عزل أو رغبة في فرض نوع من الحصار على قطاع غزة، معبر رفح دائما ما كان مفتوحًا ودائما ما يتلقى الراغبين في الخروج لأغراض علاجية أو دراسية.

وتابع "عمليات القذف قد أثرت على المعبر بالطبع وهذا أمر شائع، إن الجامعة العربية تدين الأحداث التي وقعت في السابع من أوبر وهو أمر أيضا غير مقبول استهداف المدنيين، كما أن احتجاز المدنيين أمر غير مقبول أيضا وندعو إلى إطلاق سراحهم فورا، وما يتعرض له الفلسطينيين نتيجة هذه الأحداث هناك أطفال قد تم سجنهم وتعرضوا للقذف والقتل.